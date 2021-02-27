Жириновский ответил, готов ли выпить с Зюгановым Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, готов ли выпить с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. Депутат Государственной думы заявил, что выступает против любых алкогольных напитков и табачных изделий.

- Мы с Геннадием Андреевичем не дружим. И я никогда не выпиваю. Зюганов выпивает, коньяк любит, а я против. Поэтому в этом плане вы нас не пытайтесь подловить. Вместе с тем мы иногда сидим рядом, когда уже нет другого места. Я б с удовольствием сел подальше от него, но иногда приходится сидеть рядом. Тем более по алфавиту буквы Ж и З буквы рядом стоят, - рассказал Владимир Жириновский в интервью Александру Гамову.

Ранее Владимир Жириновский на радио «КП» предсказал смену власти в Армении на фоне происходящих в республике событий. Лидер ЛДПР считает, что посадить конфликтующие в этой стране стороны за стол переговоров не получится.

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