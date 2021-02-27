Армия США заказала 400 стелс-ракет, «способных достать до России» Фото: REUTERS

Американские военно-воздушные силы получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, которые, как заявляется, могут «достать до России». Об этом в субботу, 27 февраля, пишет издание Janes.

ВВС Соединенных Штатов заключили контракт с компанией Lockheed Martin. В соответствии с условиям соглашения, производство указанных ракет завершится к середине 2025 года.

Напомним, что летом минувшего киевская консалтинговая фирма Defense Express рассказала, что ракетное вооружение позволяет стратегическим бомбардировщикам B-52 Stratofortress США «нанести удар по РФ» без захода в область воздушного пространства, которую контролируют С-400 «Триумф». В материале утвреждалось, что для атаки на основные российские стратегические объекты Штатам достаточно запуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM.

Как сообщал сайт kp.ru, российские военные ученые придумали вариант боевого применения ВКС, способный дать гарантированную защиту страны от возможных операций НАТО.