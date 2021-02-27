Жириновский рассказал, почему на Украине запрещают российские телеканалы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, для чего украинский власти запрещают российские телеканалы на территории Незалежной. По мнению депутат, Киев специально обостряет обстановку, поскольку деньги, полученные от Запада при победе Зеленского на выборах, у них уже закончились.

- Значит, надо обострить обстановку, запрещать русские каналы, кого-то арестовывать, принимать законы. Чтобы больше дали денег американцы, Евросоюз, НАТО. Все, кто готов платить за сохранение очага напряженности. Ибо с этого все кормятся. США угрожают Европе: смотрите, Украина, скоро русские придут, а потом двинут дальше на страны. НАТО В итоге все получают деньги, - сказал Владимир Жириновский.

Политик отметил также, что Украина является вечным очагом напряженности, и так будет всегда.

Ранее в интервью Жириновский отметил также, что окончание конфликта на Донбассе невыгодно украинской стороне, ведь власти Незалежной получают от Запада деньги за «борьбу» с Россией.

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