Юлия Навальная впервые появилась на публике после возвращения из Германии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Навальная впервые после возвращения из Германии появилась на публике. В субботу, 26 февраля, супруга осужденного блогера Алексея Навального возложила цветы к месту убийства Бориса Немцова.

Как передает с места событий специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко, Юлия Навальная приобняла соратника погибшего оппозиционного политика Илью Яшина, после чего они пошли в ресторан. От общения с журналистами Навальная отказалась. Когда ее спросили, куда этапировали ее супруга, Юлия лишь растерянно покачала головой.

Навальная приобняла соратника погибшего оппозиционного политика Илью Яшина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 10 февраля супруга российского блогера Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне. По некоторым данным, поездка на территорию Германии носила частный характер. В Москву Навальная вернулась 22 февраля. В тот раз она также проигнорировала вопросы о супруге и целях поездки за границу.