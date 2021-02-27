Националисты жгли файеры и взрывали петарды во время митинга в Киеве Фото: REUTERS

Украинские националисты устроили митинг в поддержку своего сторонника Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам за разбой. Он провели шествие возле офиса украинского генпрокурора и здания МВД в Киеве.

Сегодня, 27 февраля, сторонники Стерненко также устроили митинг в его поддержку рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Часть протестующих пошли колонной к офису генпрокурора, а другая часть – к зданию украинского министерства внутренних дел.

Во время шествия националисты в колонне жгли файеры и взрывали петарды, а также забросили несколько файеров на козырек входа в здание офиса генпрокурора. Рядом со здание демонстранты требовали освобождения Стерненко, обновления судебной системы, а также отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая якобы способствовала обвинительному приговору Стерненко. Как сообщается РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов никак не препятствовали протестующим.

После непродолжительных акций митингующие начали расходиться, некоторые решили вернуться к офису украинского лидера.

Напомним, накануне Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое. Его приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.