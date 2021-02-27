Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться для обсуждения ядерной угрозы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что российскому лидера Владимиру Путину и новому президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену необходимо провести личную встречу друг с другом, чтобы обсудить ядерную угрозу и снизить ее риски.

- Обязательно надо встречаться и договариваться, не бычиться друг на друга. Сейчас основной задачей является избежать ядерной войны, однако решить эту задачу в одиночку не получится. Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам встретится, - отметил политик в интервью «Интерфаксу» в субботу, 27 февраля.

Михаил Горбачев считает, что для достижения прогресса лидеры России и США должны открыто идти навстречу друг другу. В качестве примера он привел отношения между СССР и США, которые были весьма напряженными.

- Я написал Рейгану письмо и предложил встретиться, объяснил, почему это необходимо. Ведь тогда переговоры по ядерной безопасности захлебывались. Чтобы сдвинуть их с места, надо встретиться на высшем уровне и договориться, - отметил экс-президент.

Напомним, в январе этого года Владимир Путин и Джозеф Байден провели телефонный разговор. Официальный представитель Кремля тогда отметил, что разговор лидеров был «рабочим и откровенным», однако они не обсуждали перспективы личной встречи и визитов.