Полиция задержала подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»

Александр Дитковский Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» Александра Дитковского. Как сообщает в субботу, 27 февраля «Пятый канал», в настоящее время полиция опрашивает подозреваемых по факту инцидента.

Играющий в группах «Квартал» и «Машина времени» музыкант подвергся нападению ночью на 26 февраля. Артист шел по Комсомольскому проспекту, когда к нему подошли неизвестные люди и начали его избивать.

Александр Дитковский позже рассказал, что преступники потребовали у него деньги, а на отказ ответили кулаками. С серьезными травмами музыканта госпитализировали в клинику, теперь ему предстоит операция.

Как сообщал сайт kp.ru, по данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по двум статьям УК: побои и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.