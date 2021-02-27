Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» рассказали, почему высокий уровень антител - не показатель защиты от Covid Фото: Олег ЗОЛОТО

На фоне пандемии и активной разработки вакцин от коронавируса люди обсуждают, какой уровень антител гарантирует действительно надежную защиту от инфекции. В интервью kp.ru рассказала замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих прояснила этот вопрос.

По словам специалиста, все напрасно гонятся за высоким уровнем антител, поскольку он вовсе не гарантирует эффективную защиту от заболевания.

- Это не совсем верный подход. Чрезмерная стимуляция иммунитета – это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса, - объяснила кандидат биологических наук.

Он отметила, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» разработана без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем – она нацелена на выработку антител, которые нужны для защиты от инфекции. «Вектор» отобрал самые консервативные участки белков COVID-19, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.

Напомним, Татьяна Непомнящих рассказала также, что «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», состоит из трех пептидов, которые обеспечивают три линии защиты организма от коронавирусной инфекции.

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Все подробности о разработке, испытаниях и работоспособности прививки «КП» рассказала замруководителя научного центра, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих (подробности)