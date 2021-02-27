Коронавирус у Людмилы Лядовой: композитор попала в больницу с 75% поражения легких

Композитор Людмила Лядова. Фото: Людмила Пахомова/ИТАР-ТАСС

Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову госпитализировали в московскую больницу с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Поражение легких 95-летней пианистки составило 75 процентов, сообщил ее представитель Виталий Мирошников.

- Людмила Алексеевна Лядова попала в больницу с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, однако с положительной динамикой. Легкие поражены на 75 процентов, - сообщил он в интервью агентству ТАСС в субботу, 27 февраля.