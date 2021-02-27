Мария Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме Фото: REUTERS

Освобожденная из тюрьмы в Соединенных Штатах гражданка России и член Общественной палаты Мария Бутина рассказала, что ей пришлось пережить в американскому исправительном учреждении.

Россиянка сообщила, что была переведена в карцер, где ее продержали четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 суток.

- Там ночью каждые пятнадцать минут врубали свет и спрашивали: «С тобой все в порядке?». И тебе будили до тех пор, пока не ответишь. Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на прием психотропных лекарств, поскольку под ними допрашивать проще, - рассказала Мария Бутина.

Женщина рассказала также, что пять раз за сутки надзиратели приходили в ее камену и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды. При этом в камере почти никогда не выключали свет, а надзиратели воздействовали на психику осужденных с помощью громких звуков, например, сильного писка.

- Тебя ломают по полной программе, - заключила Мария Бутина в фильме для НТВ.

Россиянке задержали в 2018 году. Ее осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в РФ.