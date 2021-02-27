США расследуют деятельность вышедшей из «Северного потока — 2» компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование в отношении нефтесервисной компании Baker Hughes из Техаса, которая накануне отказалась от сотрудничества с проектом «Северный поток — 2». Об этом в субботу, 27 февраля, пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на ежегодную отчетность комиссии.

В соответствии с документом, комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась деятельностью данной компании еще в декабре минувшего года. Расследование касается сотрудничества организации с проектами, которые попали по действие санкций со стороны Соединенных Штатов.

Представители компании отметили, что комиссия уже получила все запрошенные документы. Кроме того, специалисты самой Baker Hughes начали внутреннюю проверку соблюдения законов о санкциях.

Напомним, в конце февраля Baker Hughes и некоторые другие компании отказались от сотрудничества с проектом «Северный поток — 2». Ранее в январе швейцарская компания Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, которые касаются строительства трубопровода.