Умер Питер Артур Готти, «самый тупой» босс мафии

Умер Питер Артур Готти – глава мафиозного клана Гамбино. Фото: Кадр видео

В американском штате Северная Каролина в тюрьме умер Питер Артур Готти – глава мафиозного клана Гамбино. Известному гангстеру был 81 год, пишет в субботу, 27 февраля, издание Associated Press.

Питер Артур Готти был страшим братом знаменитого гангстера Джона Готти, который возглавлял нью-йоркскую мафию до 2002 года. После смерти Джона мафиозным боссом стал Питер, хотя в клане его недолюбливали: гангстер был не слишком сообразительным и даже получил прозвище «самый тупой дон».

- Он стал крестным отцом не по своей воле. Он всего лишь пытался выполнить приказ своего брата, и перед ним стояла непростая задача. Многие члены клана были расстроены им, поскольку Питер никогда не был сильным лидером. Его даже начали называть «самым тупым» доном, - рассказал в интервью изданию доверенное лицо Джона Готти Люьис Касман.

Питер Артур Готти был осужден в 2003 году и провел за решеткой 17 лет. До освобождения ему оставалось еще восемь лет, однако вчера он умер в палате Федерального медцентра в городе Батнер по естественным причинам из-за преклонных лет.