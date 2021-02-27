Российские туристы не смогут посетить Кипр с 1 марта 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские туристы не смогут посетить Кипр с 1 марта текущего года, хотя формально в этот день должны открыться аэропорты острова для международного туризма. Дело в том, что Минздрав Кипра в субботу, 27 февраля, опубликовал новый реестр деления стран на группы в зависимости от ситуации с коронавирусом. Россия в этом списке занесена в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан.

В «серой» группе также оказались Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда. Статус этих государств будут пересматривать еженедельно.

Въезд в Кипр из стран «серой» группы возможен только: гражданам Кипра и членам их семей, гражданам ЕС или Европейской экономической зоны, лицам с легальным правом проживания на Кипре или имеющим право на въезд в республику по Венской конвенции (дипломатам и сотрудникам международных миссий), а также гражданам третьих стран, которые обладают правом на посещение полуострова после специального разрешения со стороны властей Кипра.

Гражданам из «серой» группы стран, обладающим правом прибытия на Кипр, необходимо будет иметь при себе документ, свидетельствующий об отрицательном тесте на коронавирус. Тест необходимо сдать за 72 часа до вылета. По прибытии на остров им придется провести на карантине две недели, однако срок могут сократить до десяти дней, если туристы сдадут за свой счет новый тест на коронавирус, и он покажет отрицательный результат.