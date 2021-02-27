Биолог назвала возможные последствия COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представители сильного пола больше страдают во все острой фазы заражения коронавирусом, в то время как женщина дольше переживают последствия инфекции. При этом у коронавирусной инфекции нет каких-либо специфических последствий, которые были бы одинаковыми для всех переболевших. Наоборот, в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням у пациентов наблюдаются различные осложнения. Об этом в субботу, 27 февраля, рассказала профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

- Для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для пожилых пациентов. Мужчины страдают больше во время острой фазы, женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост. Где тонко — там и рвется, - сообщила биолог в интервью изданию RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по словам заместителя главы научного центра «Вектор» Татьяны Непомнящих, высокий уровень антител не гарантирует надежной защиты организма от коронавирусной инфекции.