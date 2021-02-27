Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России, Косторная - шестая

Камила Валиева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 27 февраля, в Москве стартовал розыгрыш финала Кубка России по фигурному катанию. И в женском катании первое место после короткой программы занимает юная Камила Валиева из группы Этери Тутберидзе.

Фигуристка из "Хрустального" набрала 88,71 балла за свой прокат. Дарья Усачева, тоже подопечная Этери Георгиевны, вторая с суммой в 79,12 балла. А вот промежуточная "бронза" - у Елизаветы Туктамышевой. Чемпионка мира 2015 года получила 77,74 балла за свое выступление. А вот Алена Косторная, которая закрывала первый день у девушек, заработала только 70,14 балла. И пока что лишь на шестой позиции.

Произвольные выступления у женщин пройдут завтра, 28 февраля. По итогам этот турнира, напомним, будет назван состав сборной для участия в чемпионате мира 2021 года. В конце марта он пройдет в Стокгольме.