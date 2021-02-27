В Черном море начались международные учения НАТО Фото: REUTERS

В Черном море сегодня стартовали международные учения НАТО «Poseidon 21». Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила пресс-служба Генерального штаба военно-морских сил Румынии на своем официальном сайте.

- В учениях принимают участие силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции. «Poseidon 21» - учения высокой степени сложности. Их целью является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования альянса, - говорится в заявлении.

Участники учений должны отработать сценарии по борьбе с подлодками, в том числе гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и других взрывных устройств. Учения также включают сценарии борьбы с авиацией и кораблями, буксировки поврежденных водных судов, заправки топливом на воде и оказанию медицинской помощи пострадавшим. Завершатся учения 6 марта.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что Черноморский флот следит за кораблями НАТО, в частности за водными судами Испании и Греции, которые зашли в воды Черного моря 25 февраля.