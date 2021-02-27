Виталий Лисакович забил первый гол в матче Локо - ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на поле стадиона "РЖД Арена" завершился матч 20 тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и ЦСКА. Этот поединок был крайне важен для обеих команд. Армейцы имели шанс приблизиться к "Зениту", который сыграл вничью 2:2 с "Ростовом" в гостях. А "Локомотив" - подняться повыше после того, как на старте сезона чуть приупал в турнирной таблице РФПЛ.

Футболисты "Локомотива", по сути, решили исход поединка уже в первом тайме встречи. На 7-й минуте поединка Виталий Лисакович забил первый гол в матче, воспользовавшись пасом от Куликова. А на 41-й минуте поединка Крыховяк мощным ударом под перекладину сделал счет 2:0 в пользу хозяев.

ЦСКА мог отыграться, но во втором тайме на 73-й минуте матча лидер армейцев Влашич не забил пенальти. Удар хорвата пришелся выше ворот "Локомотива". Хозяева не упустили победу в первой игре 2021 года в рамках чемпионата России. После этой победы "Локо" с 31 баллом находится на 6 месте в турнирной таблице РФПЛ. А вот ЦСКА остался при 37 очках и 2 месте. Его уже завтра может опередить "Спартак", если победит дома "Рубин".

В 21 туре команды поменяются ролями. 6 марта ЦСКА дома примет "Ахмат", а вот "Локомотив" 8 числа будет гостить у тульского "Арсенала".