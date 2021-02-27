Минэнерго Турции: Путин и Эрдоган поучаствуют в закладке фундамента АЭС «Аккую» онлайн Фото: REUTERS

Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез ожидает, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин примут участие в режиме онлайн в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го реактора АЭС «Аккую». Церемония на атомной электростанции состоится 10 марта, сообщил министр в субботу, 27 февраля.

- Наш президент и Владимир Путин заложат фундамент третьего реактора атомной электростанции «Аккую». Ожидается, что они будут участвовать в церемонии в онлайн-режиме, - сообщил Фатих Донмез в интервью телеканалу 24 TV.

Напомним, АЭС «Аккую» на южном побережье Турции строят по российскому проекту, который включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами. Соглашение о строительстве атомной станции подписали в 2010 году, а в 2018-ом во время совместной церемонии турецкий и российский президенты по видеосвязи дали начало строительству АЭС.