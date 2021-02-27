Минобороны Армении потребовало не втягивать армию в политические процессы Фото: REUTERS

Армянское министерство обороны потребовало не втягивать армию республики в политические процессы. Такое заявление появилось на официальном сайте военного ведомства Армении в субботу, 27 февраля.

- Требуем воздержаться от заявлений от имени ВС Армении и не втягивать военных в политические процессы, а также не подчинять безопасность государства собственным интересам. Вооруженные силы с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности Армении и не зависят от политики, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля Генеральный штаб ВС республики потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и всего кабмина, данное заявление подписали глава Генштаба Оник Гаспарян, его заместители и руководители военных управлений.

Сам глава правительства заявил, что это является попыткой военного переворота и решил уволить начальника Генерального штаба. Однако сегодня армянский лидер отказался подписывать соответствующий указ об увольнении, вернул его премьеру и заявил, что указ, по мнению юристов, противоречит конституции Армении.