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В центре Москвы завершилась акция памяти Бориса Немцова

Возложить цветы к месту убийства оппозиционного политика пришли Юлия Навальная, Явлинский и иностранные дипломаты
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (7)Комментарии (7)
ткрытка на Москворецком мосту от иностранных дипломатов на акции памяти Бориса Немцова

ткрытка на Москворецком мосту от иностранных дипломатов на акции памяти Бориса Немцова

Фото: Александр БОЙКО

В центре Москвы на Большом Москворецком мосту завершилась акция памяти убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова. В год смерти депутата на шествие в память о нем пришли около 20 тысяч человек. В этом году столичная мэрия также одобрила проведение акции памяти с возложением цветов к месту убийства Немцова, однако такой массовости уже не наблюдалось. С места событий передавал специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко.

В этом году акция была не многолюдной

В этом году акция была не многолюдной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на акцию, в центре города было спокойно и почти безлюдно. Полицейские не препятствовали проходу людей, но усилили меры безопасности вокруг моста. У места убийства Бориса Немцова толпились десятки журналистов, туристов и пенсионеров.

Среди пришедших были замечены член СПЧ Николай Сванидзе, оппозиционный политик Илья Яшин, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков и бывший депутат Государственной думы Григорий Явлинский. Кроме того, на акцию пришла Юлия Навальная - это ее первое появление на публике после возвращения из Германии в Россию.

Юлия Навальная на акции памяти Бориса Немцова

Юлия Навальная на акции памяти Бориса Немцова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришли на акцию и иностранные дипломаты: послы США, Великобритании и Латвии. Пришедшие возложили цветы к месту убийства Бориса Немцова и почтили память политика, многие фотографировались на память. К вечеру на Москворецком мосту осталось около сотни человек.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Преступники выстрелили в него не менее шести раз, скрывшись на белом автомобиле. Московский окружной военный суд в 2017 году приговорил исполнителей преступления к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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