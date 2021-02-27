В центре Москвы завершилась акция памяти Бориса Немцова

ткрытка на Москворецком мосту от иностранных дипломатов на акции памяти Бориса Немцова Фото: Александр БОЙКО

В центре Москвы на Большом Москворецком мосту завершилась акция памяти убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова. В год смерти депутата на шествие в память о нем пришли около 20 тысяч человек. В этом году столичная мэрия также одобрила проведение акции памяти с возложением цветов к месту убийства Немцова, однако такой массовости уже не наблюдалось. С места событий передавал специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко.

В этом году акция была не многолюдной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на акцию, в центре города было спокойно и почти безлюдно. Полицейские не препятствовали проходу людей, но усилили меры безопасности вокруг моста. У места убийства Бориса Немцова толпились десятки журналистов, туристов и пенсионеров.

Среди пришедших были замечены член СПЧ Николай Сванидзе, оппозиционный политик Илья Яшин, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков и бывший депутат Государственной думы Григорий Явлинский. Кроме того, на акцию пришла Юлия Навальная - это ее первое появление на публике после возвращения из Германии в Россию.

Юлия Навальная на акции памяти Бориса Немцова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришли на акцию и иностранные дипломаты: послы США, Великобритании и Латвии. Пришедшие возложили цветы к месту убийства Бориса Немцова и почтили память политика, многие фотографировались на память. К вечеру на Москворецком мосту осталось около сотни человек.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Преступники выстрелили в него не менее шести раз, скрывшись на белом автомобиле. Московский окружной военный суд в 2017 году приговорил исполнителей преступления к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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