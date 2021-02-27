ВВС США успешно испытали новую систему боевого управления «Золотая Орда» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследовательская лаборатория американских военно-воздушных сил на минувший неделе успешно испытала свою программу «Золотая Орда» (Golden Horde). Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил посвященный авиации ресурс FlightGlobal.

Данная программа в Соединенных Штатах предназначена для объединения нескольких боеприпасов, например, высокоточных авиабомб, чтобы позволить им «обмениваться информацией», синхронно поражая цели.

- Во время испытаний системы боевого управления на прошлой неделе были запущены четыре бомбы, которые смогли синхронно поразить четыре разные цели. Это был большой шаг вперед в реализации программы «Золотая Орда», - отметил бригадный генерал Хизер Прингл.

До этого программа предусматривала объединение только двух типов боеприпасов. Сообщается также, что еще одни испытания системы прошли в декабре минувшего года, однако они оказались неуспешными из-за проблемы с программным обеспечением.