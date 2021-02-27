Протест против локдауна в Дублине закончился драками с полицией Фото: REUTERS

Жители Дублина сегодня устроили массовую акцию протеста против ограничений, введенных властями Ирландии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Демонстрация под конец переросла в драки с сотрудниками правоохранительных органов и стрельбу в полицейских петардами. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает телеканал RTЕ.

В ходе столкновений с полицейскими были задержаны 23 участникам акции протеста. Одного правоохранителя после драки с демонстрантами отправили в больницу.

Через центр Дублина этим днем прошли сотни митингующих, они попытались попасть в парк Сант-Стивенс-Грин. Пытаясь остановить толпу, стражи правопорядка применили дубинки и начали оттеснять протестующих. В какой-то момент демонстранты начали закидывать правоохранителей зажженными петардами

- Народ Ирландии провел прошлый год в борьбе с коронавирусом. И теперь я в ужасе при виде такого на наших улицах. Для насилия в адрес полиции или кого-либо еще нет оправданий. Это поведение эгоистов подрывает все наши усилия по борьбе с эпидемией, - осудил протест вице-премьер Ирландии Лео Варадкар в своем Twitter.