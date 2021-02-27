Американские пользователи отсудили у Facebook 650 миллионов долларов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Калифорнийский суд одобрил предложенную компанией Facebook компенсацию в 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс, которые пожаловались на использование социальной сетью технологии распознавания лиц. Об этом в субботу, 27 февраля, пишет местная газета Chicago Tribune.

Иск жители американского штата подали еще в 2015 году. Они обвинили Facebook в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Сперва компания предлагала для урегулирования иска 550 миллионов долларов, однако суд выразил сомнение в достаточности этой суммы.

В соответствии с окончательным решением суда, каждый из 1,6 миллиона американцев, которые подали коллективный иск, получит минимум 345 долларов в качестве компенсации от Facebook. Некоторые средства уйдут на оплату адвокатов.

- Эта сделка – знаменательный результат. В целом урегулирование является серьезной победой для пользователей в актуальном вопросе защиты персональных данных в Интеренете, - отметил судья Джеймс Донато.

Ранее Facebook заявила, что больше не станет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц. В компании заявили, что теперь пользователи смогут разрешить ее применение в настройках по своему желанию.