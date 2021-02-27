Пашинян созвал своих сторонников на митинг 1 марта Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что созывает своих сторонников на митинг в Ереване 1 марта текущего года. Об этом глава правительства республики написал на своей странице в социальной сети Facebook в субботу, 27 февраля.

- Уважаемые соотечественники! В понедельник, 1 марта, в 18:30 приглашаю всех на Ереванскую площадь на митинг и шествие, - сообщил Никол Пашинян.

Напомним, ранее митинги сторонников и противников Пашиняна прошли в Ереване после того, как военные республики потребовали отстранить премьера и правительство. Такие требования глава правительства назвал попыткой военного переворота и заявил об увольнении начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Сегодня президент Армении отказался подписывать указ об увольнении военнослужащего, поскольку он не соответствует конституции республики.

Как писал сайт kp.ru, Минобороны Армении призвало властей не втягивать армию в политические процессы и не подчинять безопасность государства собственным интересам.

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