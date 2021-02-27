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На Украине назвали возможную дату возвращения контроля над Донбассом

Гармаш отметил, что усилия Киева по этому процессу "находят отклик на Западе"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что когда украинские власти смогли бы вернуть под свой контроль Донбассом.

По его мнению, у Киева есть на это еще около 10 лет.

- Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие 10 лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс, - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

Гармаш также добавил, что усилия украинских властей по этому процессу "находят отклик на Западе".

Украинский кризис