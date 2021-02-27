На Украине назвали возможную дату возвращения контроля над Донбассом

Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что когда украинские власти смогли бы вернуть под свой контроль Донбассом.

По его мнению, у Киева есть на это еще около 10 лет.

- Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие 10 лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс, - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

Гармаш также добавил, что усилия украинских властей по этому процессу "находят отклик на Западе".