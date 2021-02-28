В Госдуме предложили изменить методику расчёта зарплаты россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских считает, что решить проблему с данными о зарплатах россиян можно будет после изменения методики ее подсчета.

По его мнению, сейчас в нашей стране учитываются только статистические данные, а правильнее будет считать медианную зарплату. Все дело в том. что именно ее показатель на треть меньше средней арифметической.

- Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода, - рассказал представитель ГД в беседе с Ura.ru.