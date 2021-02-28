В США отрицают переговоры с Германией о судьбе «Северного потока - 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты не ведут с Германией переговоров для достижения какой-либо неофициальной договоренности, которая могла бы позволить завершить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявили представители американского Госдепартамента, сообщает портал Axios.

По данным издания, проведение подобных консультаций уже отрицала заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявляла об обмене мнениями с партнерами, среди которых есть и Америка, по вопросу реализации проекта "Северного потока – 2".

Однако также американские власти уже не раз грозились ввести санкциями против проекта газопровода.