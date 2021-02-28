WSJ: США и Канада обновят систему спутников для борьбы с Россией в Арктике

Америка и Канада намерены обновить сеть оборонных спутников, а также систему наблюдения в Арктическом регионе. Причиной для таких действий стала цель стран противодействия военному присутствию России и Китая на этой территории, сообщила газета Wall Street Journal.

- Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Канады на оборону, в том числе, чтобы модернизировать командование воздушно-космической обороны Северной Америки, - говорится в публикации издания.