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WSJ: США и Канада обновят систему спутников для борьбы с Россией в Арктике

Считается, что это необходимо для противодействия военному присутствию РФ и Китая на этой территории
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Америка и Канада намерены обновить сеть оборонных спутников, а также систему наблюдения в Арктическом регионе. Причиной для таких действий стала цель стран противодействия военному присутствию России и Китая на этой территории, сообщила газета Wall Street Journal.

- Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Канады на оборону, в том числе, чтобы модернизировать командование воздушно-космической обороны Северной Америки, - говорится в публикации издания.