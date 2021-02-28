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На востоке Москвы зарезали мужчину, подозреваемый задержан

Инцидент произошел на улице Утренней
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На востоке Москвы зарезали мужчину, подозреваемый задержан

На востоке Москвы зарезали мужчину, подозреваемый задержан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На востоке Москвы вечером 27 февраля мужчину убили во время конфликта. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. Об этом в воскресенье сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, все произошло на улице Утренней. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них получил ножевые ранения от которых и скончался на месте.

Криминал