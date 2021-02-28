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Врач рассказала, какие заменители сахара безвредны

Специалист объяснила, что некоторые из них по вкусу еще слаще сахара
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Врач рассказала, какие заменители сахара безвредны

Врач рассказала, какие заменители сахара безвредны

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока на прилавках магазинов представлено для покупателей предстает множество заменителей сахара. Все они разные по своему составу и вкусовым качествам. О том, какие из них наиболее безопасные, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, лучше всего использовать в рационе эритрит, стевию и сукралозу, первые два из которых считаются натуральные.

- Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе — и получается очень сладко, некалорийно, - объяснила врач в интервью радио Sputnik.

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