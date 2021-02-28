"Это чудо, что он жив": ветеринары ошарашены новорожденным щенком с шестью лапами и двумя хвостами

Фото: Facebook / Skippers-Journey

Сотрудники ветеринарной больницы Neel в американском штате Оклахоме рассказали, что были ошеломлены, когда к ним на прием принесли щенка-мутанта. У новорожденного детеныша по кличке Шкипер было шесть лап и два хвоста.

Специалисты восходитель этим случаем, поскольку обычно животные с подобными дефектами редко рождаются живыми. Однако в этот раз все было по-другому.

- Это чудо по имени Шкипер. Буквально, - написали ветдоктора в посте на странице в Фейсбук Skippers-Journey.. - Щенок прожил дольше, чем мы предполагали, он выжил, несмотря на то, что ему всего 4 дня.

Фото: Facebook / Skippers-Journey

Там же доктора объясняют, что у такого типа новорожденных детенышей с мутациями есть тип врожденных сопутствующих заболеваний. При этом у животного наблюдается одна голова и одна грудная клетка, но две области таза, два нижних мочевыводящих пути, две репродуктивных системы, два хвоста и шесть лап.

Эксперты полагают, что щенок мог родиться таким из-за процесса в оплодотворенной яйцеклетке, которая пыталась разделиться на близнецов еще в утробе матери.

К слову, Шкипер родился с восемью другими здоровыми братьями и сестрами. Все они представляют собой помесь бордер-колли и австралийской овчарки.

Фото: Facebook / Skippers-Journey

У щенка также наблюдаются признаки расщелины позвоночника, что означает, что его позвоночник не полностью закрылся. Иногда это может вызвать мышечную слабость и паралич.

Однако ветеринары дают хороший прогноз - Шкипер самостоятельно двигает ногами и, возможно, щенку потребуется временная физиотерапия. В целом, все внутренние органы в отличном состояние, а значит малыш будет жить при правильном уходе.