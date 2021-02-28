Последние новости на утро 28 февраля 2021: Президент Чехии попросил Путина начать поставки вакцины «Спутник V»

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 28 февраля 2021 года. Президент Чехии Милош Земан направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V". Чешский коллега рассчитывает на скорейшие поставки препарата. Отмечается, что Земан обратился к Путину насчет вакцины по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем. Глава правительства ранее неоднократно интересовался возможностью получения "Спутника V" для вакцинации населения от covid-19.

Почему тесты не показывают антитела после прививки "ЭпиВакКороной": руководство "Вектора" ответило на критику вакцины. Все подробности о разработке, испытаниях и работоспособности прививки kp.ru рассказала замруководителя научного центра, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Болгария не будет принимать участие в маневрах НАТО Poseidon 21 в Черном море. Все дело в том, что на двух кораблях ВМС республики выявлены случаи заражения коронавирусом.

Российский лыжник Александр Большунов выиграл первое "золото" на чемпионате мира, обогнав пять норвежских лыжников на финише 30-километровой гонки. Он показал лучший результат в "гонке с переодеваниями".

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин назвал лучшую валюту для сбережений на весну 2021 года. По его мнению, предпочтение хранить свои средства лучше всего отдать в пользу американского доллара.

Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон 1 марта объявит о изменениях в политике в отношении Эр-Рияда. Политик отметил, что изменения будут существенными, ведь если власти Саудовской Аравии намерены сотрудничать с Америкой, то они должны прекратить нарушение прав человека.

В США одобрили вакцину Johnson&Johnson от коронавируса. Медицинский регулятор Штатов FDA рекомендовал препарат к "экстренному" применению. Это уже третья вакцина в Америке, которая получила подобное разрешение.