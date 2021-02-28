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Последние новости на утро 28 февраля 2021: Президент Чехии попросил Путина начать поставки вакцины «Спутник V»

Мы собрали последние новости на утро 28 февраля 2021 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Важные новости утра

Важные новости утра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 28 февраля 2021 года. Президент Чехии Милош Земан направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V". Чешский коллега рассчитывает на скорейшие поставки препарата. Отмечается, что Земан обратился к Путину насчет вакцины по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем. Глава правительства ранее неоднократно интересовался возможностью получения "Спутника V" для вакцинации населения от covid-19.

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