NI: Россия не повторит «унижения», пережитого при Горбачеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что большинство россиян не хотело бы увидеть повторение «унизительного» сценария позднего Советского Союза во времена правления Михаила Горбачева.

Гендиректор издания полагает, что Москва хотела бы отменить санкции или, по меньшей мере, добиться их смягчения, но не станет идти на серьезные уступки. Саймс считает, что западным странам не следует требовать у российской стороны серьезных уступок.

«Не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», - заявил издатель.

По мнению Саймса, введенные в отношении Москвы ограничительные меры должны не ослабить и изолировать государство, а «побудить ее к более гибкому поведению».

Издатель также отметил, что будущее отношений Вашингтона и Москвы зависит от выбора американской стороны. По его мнению, если США не смогут пойти ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, то Россия, в свою очередь, несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить вызов Штатам.