Юрист рассказал, о чем нельзя сообщать сотрудникам банка Фото: Александр ГЛУЗ

Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов рассказал о темах, которые запрещены в разговоре с представителями банка.

Как отметил эксперт, в последнее время поступает все больше количество звонков от якобы службы безопасности банков, однако в основном такие звонки - дело рук мошенников. В связи с этим юрист призвал ни при каких условиях не говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка и коды подтверждения, присылаемые по СМС с номера банка.

В случае подобных звонков специалист посоветовал положить трубку, после чего самостоятельно перезвонить в банк по проверенному номеру, уточнив, что при необходимой бдительности подобный вид мошенничества не представляет угрозу, а банки никогда не запрашивают такие данные своих клиентов.

Константинов предупредил, что сегодня злоумышленники могут совершать звонки с номеров, которые определяются как телефон банка, а также напомнил, что все чаще встречаются случаи несанкционированного перевыпуска сим-карт, которые позволяют мошенникам подтверждать банковские операции от имени клиента. В подобном случае юрист посоветовал иметь отдельный банковский счет или вклад, к которому не будет доступа банковской карты или мобильного банка.

Тем не менее, главное правило, которое назвало юрист, быть бдительным. «Предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно», - приводит агентство «Прайм» слова эксперта.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как мошенники узнают личные данные россиян. Специалисты отметили, что утечка информации в крупных компаниях случается нечасто, но кража данных может произойти через подрядчиков.