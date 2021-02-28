В Мексике произошло массовое убийство, 11 человек погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате вооружённого нападения неизвестных в мексиканском штате Халиско погибли одиннадцать человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры штата.

Нападение произошло в муниципалитете Тонала в столичном районе Гвадалахара. Тела десяти мужчин нашли на тротуаре улицы Эмилиано Сапата, а в доме неподалёку обнаружили тело подростка. Все погибшие скончались от огнестрельных ранений. Кроме того, с огнестрельными ранениями госпитализировали женщину и ребенка.

По факту случившегося прокуратура штата начала расследование о массовом убийстве.

По предварительным данным, нападение совершила группа неизвестных, вооруженных винтовками. Очевидцы заявляют, что неизвестные подъехали к месту происшествия на трех автомобилях и открыли огонь по людям, которые распивали на обочине дороги алкогольные напитки. После обстрела злоумышленники скрылись с места инцидента.