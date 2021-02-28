Постпред РФ опроверг слухи о скором выходе России из Совета Европы

Иван Солтановский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопреки слухам Россия не планирует выходить из Совета Европы (СЕ). Такое заявление сделал постпред РФ при СЕ Иван Солтановский, отметив, что подобные слухи не идут на пользу общему делу, а российские политики продолжат сотрудничество, как с самой организацией, так и со странами-участницами.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идёт на пользу общему делу», -приводит ТАСС слова дипломата.

По его словам, недоброжелателям Москвы не стоит надеяться на выход России из организации, в которой страна состоит уже 25 лет. Посол указал на то, что российская сторона продолжает работать на благо своих интересов, несмотря на усилившееся давление, в том числе и в Европе.

Постпред РФ также отметил, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла на возможность осуществления личных контактов, но напомнил, что несмотря на это в октябре прошлого года удалось осуществить поездку в Россию генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, а также главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и гендиректор Совета Европы по правам человека и верховенства права Христос Якумопулос.

Солтановский заявил, что Москва внесла очень существенный вклад в работу Совета Европы и нацелена на расширение сотрудничества, в том числе в борьбе с новыми вызовами, включая пандемию и вакцинацию населения от коронавируса. Дипломат подчеркнул, что тема борьбы с COVID-19 остается для России приоритетной.