Депутат Европарламента предложил новые санкции против России за «шпионаж» в Болгарии Фото: EAST NEWS

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки предложил расширить санкции в отношении России из-за проводимой его стране «Москвой шпионской деятельности».

Как передает RT со ссылкой на обращение болгарского депутата к Европейской комиссии, Джамбазки поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в «шпионаже».

Джамбазки имел в виду случай, когда в сентябре прошлого года Министерство иностранных дел Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в «шпионаже». В заявлении говорилось, что россияне собирали в стране информацию, представляющую государственную тайну. Тогда российское посольство в Софии указало на отсутствие каких-либо доказательств с болгарской стороны.

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» - приводит издание заявление болгарского парламентария.

Кроме того, Джамбазки напомнил Еврокомиссии о высылке из Болгарии в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве в Софии, которого обвинили в «сборе военной информации».