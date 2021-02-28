В России сделали более 111 млн тестов на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские медики сделали свыше 111 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. Такие данные предоставил Роспотребнадзор в воскресенье, 28 февраля.

«На сегодняшний день проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Как уточняется, за прошедшие сутки было проведено около 397 тысяч тестов. В связи с подозрением на заражение COVID-19 под медицинским наблюдением на данный момент остаются 565 001 человек.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались уже около четыре миллиона человек. Согласно его данным, по состоянию на 10 февраля, было привито 3,9 миллиона россиян.

Днем ранее в России выявили 11 534 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по последним данным зарегистрировано 4 234 720 заболевших.