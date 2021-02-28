Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов в законе Госдумы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил закрепить обязательства депутатов, взятые в ходе избирательной кампании, в законе или регламенте Госдумы.

По его словам, депутат не имеет права забывать о проблемах, с которыми люди обращаются к кандидатам, среди которых вопросы о ремонте школ, строительстве дорог, модернизации больниц, выделения жилья для детей - сирот и многое другое.

«Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», - приводятся слова председателя на сайте Госдумы.

Как заявляет Володин, после избрания Государственной думы следующего созыва будет возможно «сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте».