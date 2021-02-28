Требования валютного контроля для экспортеров смягчены в России Фото: REUTERS

Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с воскресенья, 28 февраля. Как считает директор Deloitte Legal Екатерина Портман, новые правила снизят административную нагрузку на компании и расширят им доступ к продуктам экспортного страхования.

В перечень разрешенных валютных операций между резидентами теперь включаются уплата страховых премий и выплата страховых возмещений. Обосновать недополученную валютную выручку экспортеры с сегодняшнего дня смогут на основании документов, которые касаются фиксации факта порчи товара, а также урегулирования его платы.

Кроме того, получение страховой выплаты от страховщиков – резидентов в иностранной или российской валюте будет рассматриваться как исполнение экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки.

«Это очень позитивное новшество … которые могут работать с такими рисками, а следовательно, привести к росту конкуренции между ними и улучшению условий по страховым договорам для их клиентов», - приводит РИА Новости слова председателя совета Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерины Якуниной.