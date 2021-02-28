Лексус и Хаммер возглавили топ-10 «автомобильных» кличек собак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская кинологическая федерация (РКФ) представила рейтинг самых популярных кличек собак, названных в честь марок автомобилей. Лидерами в стране Лексусов и Хаммеров, однако есть и Жигули.

Как передает РИА «Новости», список составлен на основе данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируют около 320 тысяч щенков.

Согласно представленным данным, первое место среди «автомобильных» кличек занял Лексус. В книгу РКФ вписали 944 собаки с такой кличкой. Следом идет Хаммер - зарегистрировано 934 щенка. Как уточняют кинологи, чаще всего такие имена дают йоркширским терьерам, однако встречаются и мопсы, лабрадоры, ротвейлеры, а также другие породы.

Тройку лидеров рейтинга замыкает кличка Инфинити (807 щенков). Кроме того, в первой пятерке находятся Ягуар (577) и Бентли (409). В десятку попали Феррари, Шкода, Порш, Форд и Чери.

Клички Тесла, Ниссан, Камри и Мазда не попали в топ-10, и занимают 11-15 строчки рейтинга.

Как отмечают кинологи, среди самых экзотических кличек встречается Жигули. В книге РКФ зарегистрировано только трое питомцев с таким именем.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, что кличка собаки - самая часто употребляемая команда, и посоветовал, останавливаясь на марке автомобиля в качестве клички, заранее продумать короткий вариант имени. «Так будет проще подзывать к себе собаку», - отметил он.