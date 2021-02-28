Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября 2021

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября 2021 года.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра», - сообщила пресс-служба кабмина.

Как писал сайт kp.ru, новый порядок техосмотра, в том числе его обязательная фотофиксация, должен был начать действовать 1 марта текущего года, однако было глава правительства принял решение отложить этот переход.

Мишустин указал на то, что в сложившихся условиях нужно отложить срок введения нового порядка техосмотра на полгода. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране улучшается, однако далека от идеальной, что «несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей».

В ходе заседания глава правительства призвал министров и ведомства сделать все необходимое, чтобы в назначенный срок, 1 октября, система могла заработать без сбоев, подчеркнув необходимость еще раз посмотреть их техническую реализацию.