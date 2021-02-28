Разработчики подали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разработчики российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» подали заявку на регистрацию облегченной версии препарата «Спутник Лайт» в России, а также в ряде других стран. Об этом говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах своей однократной вакцины "Спутник Лайт"», говорится в заявлении, где отмечается, что «"Спутник Лайт" выходит в мир» в марте этого года.

Напомним, ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут применять в странах, у которых нет возможности приобрести полноценную двухкомпонентную вакцину. По его словам, на территории России продолжат прививать «Спутником V». Он также уточнил, что однокомпонентный препарат будет защищать от коронавируса в течение 4-5 месяцев, а также понижать вероятность тяжелого течения COVID-19, однако, в отличие от двухкомпонентного «Спутника V», полностью не исключает заболевания.