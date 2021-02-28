В России за сутки выявили 11 359 новых случая коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России за минувшие сутки выявлено 11 359 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 28 февраля 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 234 720 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, предоставленным в Оперштабе, за прошедшие 24 часа наибольшее число заболевших вновь зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 1737. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 939 случая инфицированных. Тройку замыкает Московская область с 617 заболевшими.

Среди новых заразившихся около 11,3 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 379 летальных исхода, а выздоровели 12 391 человек. За весь период пандемии в стране жертвами коронавируса стали 86 122 заболевших, всего вылечились 3 811 797.