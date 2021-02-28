Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ведущие отечественные банки рассказали, как изменятся процентные ставок по вкладам весной текущего года.

Большинство кредитных организаций, опрошенные РИА Новости, не планируют повышать ставки по депозитам на постоянной основе, ориентируясь на ключевую ставку Банка России, которая февральским решением руководства регулятора была сохранена на уровне в 4,25 процента годовых.

Однако некоторые банки говорят о возможных временных весенних акциях для своих клиентов. Такие предложения готовы сделать Россельхозбанк, ОТП, Альфа-банк, Новикомбанк, «Уралсиб» и банк «Открытие».

Банк «Дом.РФ» намерен повысить ставки по депозитам в своей линейке. «На текущий момент мы рассматриваем сценарий с повышением ставок на 0,2-0,5 процентных пункта, что отражает рыночную ситуацию», - сообщил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Представители банка «Хоум Кредит» сообщили, что ожидают плавный рост ставок на рынке в течение года.

Напомним, в прошлом года на фоне пандемии коронавируса Банк России впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, доведя ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых. На первом заседании регулятора в текущем году регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на данной отметке, однако взял курс на ее повышение в дальнейшем, не исключив возможность повышения ставки уже в 2021 году.