Ми-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 28 февраля, российский вертолёт совершил экстренную посадку в Сирии. Об этом сообщили kp.ru Министерство обороны России.

Как уточнили в российском военном ведомстве, инцидент произошел при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории сирийской провинции Хасеке. Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам. Согласно докладу экипажа, огневого воздействия по воздушное судно не было.

В министерстве сообщили, что экипаж вертолета МИ-35, который совершил вынужденную посадку в Сирии, был оперативно доставлен на аэродром. На данный момент жизни летчиков ничего не угрожает.

«Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает», - сообщили в Минобороны.

Ранее агентство Reuters, что российский вертолёт потерпел крушение на северо-востоке Сирии, и в результате инцидента погиб один человек.