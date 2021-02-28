Замужняя учительница была арестована после секса с семиклассником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Алабама арестовали 27-летнюю замужнюю учительницу математики Эштон Алану МакКласки после сексуального контакта с учеником седьмого класса.

Как передает Daily Mail, женщине предъявили обвинение в сексуальной связи с учеником младше 17 лет, запретив общаться со школьником. Позже шериф округа Лодердейл Рик Синглтон выпустил преподавательницу под залог в размере 50 тысяч долларов.

Учительнице грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет, а также постоянный запрет на преподавание.

Предположительно, семиклассник является членом семьи сотрудника офиса шерифа. Дело МакКласки было передано в Государственное бюро расследований Алабамы из-за конфликта интересов.

Директор школы, где преподавала учительница, сообщила, что после предъявления обвинения МакКласки была отправлена в отпуск.

Как сообщает издание, МакКласки состоит в браке в течение трех лет, и столько же женщина преподает в школе.