Карту МИР можно будет использовать в Apple Pay Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банковские карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать в мобильном приложении бесконтактной оплаты Apple Pay.

Как передаёт РБК со ссылкой на документы платёжной системы, подобная возможность будет предоставлена банкам 27 апреля текущего года.

Важным нюансом станет то, что каждый банк будет самостоятельно устанавливать для держателей карт «МИР» срок, когда они смогут привязать свою карту к кошельку Apple. Опрошенные изданием крупные кредитные организации подтвердили готовность подключать своих клиентов, использующих карты «Мир» к Apple Pay.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева отметила, что внедрение новой функции повысит конкурентоспособность карт российской платежной системы «Мир», а также число ее пользователей.

Напомним, Apple Pay появился в России в 2016 году, но до настоящего времени бесконтактная оплата картой «Мир» доступна только при помощи мобильных устройств на базе операционной системы Android в приложениях Samsung Pay и Mir Pay.